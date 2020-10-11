"Роналду – совершенный игрок, который способен на все и очень часто играет решающую роль в матчах. Я очень восхищаюсь этим игроком, его карьерой.

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Он необычный футболист. Роналду всегда является угрозой. Мы постараемся действовать эффективно против него, чтобы выиграть этот матч", – цитирует Льориса beIN Sports.

Напомним, поединок третьего тура Лиги наций между сборными Франции и Португалии состоится сегодня, 11 октября, в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Начало встречи в 21:45.

В двух стартовых турах обе команды набрали максимальное количество очков и делят между собой 1-2 ступени.

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