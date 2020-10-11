"Роналду – досконалий гравець, який здатний на все і дуже часто грає вирішальну роль у матчах. Я дуже захоплююся цим гравцем, його кар'єрою.

Жиру оригінально відреагував на кпин Бензема, який порівняв його з картингом, а себе – з Формулою-1

Він незвичайний футболіст. Роналду завжди є загрозою. Ми постараємося діяти ефективно проти нього, щоб виграти цей матч", – цитує Льоріса beIN Sports.

Нагадаємо, поєдинок третього туру Ліги націй між збірними Франції та Португалії відбудеться сьогодні, 11 жовтня, в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс". Початок зустрічі о 21:45.

У двох стартових турах обидві команди набрали максимальну кількість очок і ділять між собою 1-2 сходинки.

"Бідного Бущана кинули у полум'я". Французька преса розносить Миколенка та знаходить досконалість у збірній України