"Зная его, я посмеялся. У меня нет обид на Карима. Возможно, моя карьера была бы лучше, если бы Карим выступал в сборной, потому что мы оба играем впереди. Но мы никогда этого не узнаем", – приводит слова Жиру издание Footmercato со ссылкой на Telefoot.

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Напомним, ранее Бензема сравнивая себя с Оливье сказал: "Давайте не путать Формулу-1 с картингом. Знаю, что Формула-1 – это я". Правда, впоследствии он уточнил: "Никто не обратил внимания на мои слова о вкладе Жиру в успехи сборной Франции. Запомнили только высказывания о том, что я Формула-1, а он картинг. Но это правда, я так считаю. Однако, если вы сравните меня с бразильцем Роналдо, то он Формула-1, а я картинг".

К слову, в недавнем товарищеском матче со сборной Украины Жиру провел сотый матч в футболке "трехцветных", забил два гола и поднялся на вторую ступеньку в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Бензема не вызывается в ряды чемпионов мира с 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

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