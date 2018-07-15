Франция – Хорватия: Мбаппе станет третьим самым молодым финалистом ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе станет третьим игроком в истории финалов чемпионата мира, который не достиг 21 года.

Килиан Мбаппе продолжает устанавливать рекорды и обновлять рейтинги на ЧМ-2018. На этот раз он вошел в тройку игроков, сыгравших в финале Мундиаля в возрасте менее 21 года. 19-летний Мбаппе повторит достижение бразильца Пеле и итальянца Джузеппе Бергоми, сообщает sport24.

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Стоит отметить, что оба предшественника Мбаппе в результате становились чемпионами мира. Сборная Бразилии с 17-летним Пеле в составе обыграла Швецию со счетом 5:2 в финале ЧМ-1958, а Италия с Бергоми победила ФРГ (3:1) в финале ЧМ-1982.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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