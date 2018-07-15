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ЧМ-2018: Дрогба назвал своего фаворита в гонке за "Золотой мяч"

12:39 114 Читати українською
ЧМ-2018: Дрогба назвал своего фаворита в гонке за "Золотой мяч"
Килиан Мбаппе / Фото Campeones

Легендарный ивуарийский нападающий Дидье Дрогба высоко оценил уровень игры форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Это парень, которого я знаю. Я видел, как он играл последние несколько лет и знаю людей, которые помогли ему стать тем игроком, которым он есть сейчас.

Я очень рад за него. Если он продолжит в таком же духе, то почему бы и нет? Почему бы ему не выиграть Золотой мяч?

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Как-то я встречался с Мбаппе и многими влиятельными людьми Франции, среди которых был и президент - господин Макрона. Мы обменивались мнениями, и когда Килиан начал говорить ... Я вам скажу, что 19-летний парень - совсем не ребенок. Он очень зрелый и грамотный, когда говорит ", – цитирует Дрогба издание Sky Sports.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
3
час
:
58
мин
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Чемпионат мира-2018 ЧМ 2018 Франция Дидье Дрогба Дидье Дрогба Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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