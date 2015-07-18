Франція – Хорватія: Мбаппе стане третім наймолодшим фіналістом ЧС

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе стане третім гравцем в історії фіналів чемпіонату світу, який не досяг 21 року.

Кіліан Мбаппе продовжує встановлювати рекорди і оновлювати рейтинги на ЧС-2018. На цей раз він увійшов у трійку гравців, що зіграли у фіналі Мундіалю у віці менше 21 року. 19-річний Мбаппе повторить досягнення бразильця Пеле і італійця Джузеппе Бергомі, повідомляє sport24.

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Варто відзначити, що обидва попередника Мбаппе в результаті ставали чемпіонами світу. Збірна Бразилії з 17-річним Пеле в складі обіграла Швецію з рахунком 5:2 у фіналі ЧС-1958, а Італія з Бергомі перемогла ФРН (3:1) у фіналі ЧС-1982.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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