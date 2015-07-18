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Франція – Хорватія: Мбаппе стане третім наймолодшим фіналістом ЧС

15:34 5 Читать на русском
Франція – Хорватія: Мбаппе стане третім наймолодшим фіналістом ЧС
Кіліан Мбаппе / Фото REUTERS

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе стане третім гравцем в історії фіналів чемпіонату світу, який не досяг 21 року.

Кіліан Мбаппе продовжує встановлювати рекорди і оновлювати рейтинги на ЧС-2018. На цей раз він увійшов у трійку гравців, що зіграли у фіналі Мундіалю у віці менше 21 року. 19-річний Мбаппе повторить досягнення бразильця Пеле і італійця Джузеппе Бергомі, повідомляє sport24.

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Варто відзначити, що обидва попередника Мбаппе в результаті ставали чемпіонами світу. Збірна Бразилії з 17-річним Пеле в складі обіграла Швецію з рахунком 5:2 у фіналі ЧС-1958, а Італія з Бергомі перемогла ФРН (3:1) у фіналі ЧС-1982.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
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2
год
:
39
хв
Хорватія
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Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 Франція - Хорватія Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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