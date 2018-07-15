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Франция – Хорватия: Маттеус рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018

16:14 61 Читати українською
Франция – Хорватия: Маттеус рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
Лотар Маттеус / Фото из соцсетей

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус определился с фаворитом финала чемпионата мира-2018, хотя будет болеть за другую команду.

"Мое сердце бьется за Хорватию. Много хорватских футболистов выступали в Бундеслиге, у меня к ним особое отношение. Кроме того, я часто провожу отпуск в Хорватии, у меня там много знакомых. Поэтому я буду болеть за них.

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Хотя мое понимание футбола говорит о том, что выиграет Франция со счетом 2:0. Ничего не имею личного против французов – просто хорваты мне ближе, поэтому я за них", – цитирует Маттеуса издание championat.

Стоит отметить, что Лотар Маттеус становился чемпионом мира со сборной Германии на Мундиале 1990 года.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
50
мин
Хорватия
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Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Франция - Хорватия Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Лотар Маттеус
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18:00
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