Франция – Хорватия: Маттеус рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус определился с фаворитом финала чемпионата мира-2018, хотя будет болеть за другую команду.

"Мое сердце бьется за Хорватию. Много хорватских футболистов выступали в Бундеслиге, у меня к ним особое отношение. Кроме того, я часто провожу отпуск в Хорватии, у меня там много знакомых. Поэтому я буду болеть за них.

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Хотя мое понимание футбола говорит о том, что выиграет Франция со счетом 2:0. Ничего не имею личного против французов – просто хорваты мне ближе, поэтому я за них", – цитирует Маттеуса издание championat.

Стоит отметить, что Лотар Маттеус становился чемпионом мира со сборной Германии на Мундиале 1990 года.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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