Петер Шмейхель: Путь Хорватии к финалу ЧМ-2018 мог бы лечь в основу голливудского фильма

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией

"Франция провела идеальный чемпионат мира, делая ровно то, что ей было нужно. По ходу плей-офф сборная неизменно добавляла и до финала стала отличной командой.

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Хорватия оказалась для многих сюрпризом. Ее путь к финалу мог бы лечь в основу сценария голливудского фильма, который бы отбросили за нереалистичность. Мне нравится выносливость хорватских игроков и то, как они боролись с усталостью во время матча с Англией. Лука Модрич провел на поле практически все время, он пробежал больше всех километров.

Нас ждет фантастический матч", – цитирует Шмейхеля издание RT.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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