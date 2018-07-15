toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Петер Шмейхель: Путь Хорватии к финалу ЧМ-2018 мог бы лечь в основу голливудского фильма

09:51 46 Читати українською
Петер Шмейхель: Путь Хорватии к финалу ЧМ-2018 мог бы лечь в основу голливудского фильма
Петер Шмейхель / Фото из соцсетей

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией

"Франция провела идеальный чемпионат мира, делая ровно то, что ей было нужно. По ходу плей-офф сборная неизменно добавляла и до финала стала отличной командой.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

Хорватия оказалась для многих сюрпризом. Ее путь к финалу мог бы лечь в основу сценария голливудского фильма, который бы отбросили за нереалистичность. Мне нравится выносливость хорватских игроков и то, как они боролись с усталостью во время матча с Англией. Лука Модрич провел на поле практически все время, он пробежал больше всех километров.

Нас ждет фантастический матч", – цитирует Шмейхеля издание RT.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
6
час
:
53
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция Петер Шмейхель
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 08:00261 Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018
6
час
:
53
мин
Франция
18:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук