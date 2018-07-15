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Франція – Хорватія: Маттеус розповів, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2018

16:14 913 Читать на русском
Франція – Хорватія: Маттеус розповів, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2018
Лотар Маттеус / Фото з соцмереж

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус визначився з фаворитом фіналу чемпіонату світу-2018, хоча вболіватиме за іншу команду.

"Моє серце б'ється за Хорватію. Багато хорватських футболістів виступали у Бундеслізі, у мене до них особливе ставлення. Крім того, я частенько проводжу відпустку в Хорватії, у мене там багато знайомих. Тому я буду вболівати за них.

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Хоча моє розуміння футболу говорить про те, що виграє Франція з рахунком 2:0. Нічого не маю персонально проти французів – просто хорвати мені ближчі, тому я за них", – цитує Маттеуса видання championat.

Варто відзначити, що Лотар Маттеус ставав чемпіоном світу зі збірною Німеччини на Мундіалі 1990 року.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
53
хв
Хорватія
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