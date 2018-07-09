Франция – Бельгия: Умтити избежал серьезной травмы, Мбаппе и еще 3 игрока пропустили тренировку

Наставник французской сборной Дидье Дешам рассказал о состоянии здоровья своих подопечных накануне полуфинального матча чемпионата мира-2018 против национальной команды Бельгии.

"Умтити не имеет никаких особых проблем. Был удар по колену, но такое иногда случается. Игроки полностью отдают свои физические силы.

Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матча 1/2 финала ЧМ-2018

Нужно отдавать весь свой потенциал. Все здоровы, хотя четыре игрока сегодня отдыхают", – цитирует Дешама Sports.ru.

По информации Get French Football News, одним из тех, кто получил возможность отдохнуть накануне поединка 1/2 финала является форвард "трехцветных" Килиан Мбаппе. Имена еще трех исполнителей пока остаются неизвестными.

Отметим, что матч Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.