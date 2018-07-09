Франция – Бельгия: Дешам и Мартинес прокомментировали работу Анри в бельгийской сборной

Наставники сборных Франции и Бельгии – Дидье Дешам и Роберто Мартинес – поделились мыслями о работе экс-нападающего французской сборной Тьерри Анри в штабе бельгийской национальной команды.

"Мы играли вместе, тогда он был очень юным. Я очень рад за него, высоко ценю его карьеру. Завтра ему будет нелегко. Но он знал об этом еще тогда, когда стал тренером Бельгии", – цитирует Дешама Чемпионат.

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В то же время его бельгийский коллега Роберто Мартинес рассказал, насколько ценной является роль Анри в его тренерском штабе.

"Анри принес нам то, чего у нас не было. Это и международный опыт, знания, как выигрывать чемпионат мира", – отметил испанский специалист.

Напомним, что экс-форвард французской национальной команды Тьерри Анри присоединился к штабу сборной Бельгии в августе 2016 года. 40-летний француз, в частности, отвечает в бельгийской команде за психологию. В составе сборной Франции Анри стал чемпионом мира в 1998 году, выиграл Евро-2000 и завоевал серебро на ЧМ-2006.

Ранее форвард сборной Франции Оливье Жиру заявил, что предпочел бы, чтобы Анри был со сборной Франции и давал ему советы.