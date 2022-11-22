Франция начинает выступления на Мундиале матчем против Австралии. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.

Встреча стартовала в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO . За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24 .

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Стартовые составы на матч Франция – Австралия:

Франция : Льорис (к) – Л. Эрнандес, Упамекано, Конате, Павар – Рабьо, Гризманн, Чуамень – Мбаппе, Жиру, Дембеле;

Запасные: Ареола, Варан, Верету, Гендузи, Дисаси, Т. Эрнандес, Камавинга, Коло-Муани, Коман, Кунде, Манданда, Салиба, Тюрам, Фофана.

Австралия: Райан (к) – Бехич, Роулс, Суттар, Эткинсон – Ирвин, Муй, Макгри – Гудвин, Дюк, Леки;

Запасные: Баккус, Вукович, Девлин, Дегенек, Каммингс, Карачич, Кинг, Куол, Мабил, Макларен, Райт, Редмейн, Тилио, Хрустич.