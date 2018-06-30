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Франция – Аргентина: Килиан Мбаппе – лучший игрок матча

19:22 26 Читати українською
Франция – Аргентина: Килиан Мбаппе – лучший игрок матча
Килиан Мбаппе / фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против команды Аргентины.

Килиан Мбаппе стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция – Аргентина, информирует официальный твиттер ЧМ-2018.

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Мбаппе заработал пенальти, который реализовал Антуан Гризманн, и дважды самостоятельно отличился в воротах аргентинцев.

Напомним, что Мбаппе стал одним из самых молодых авторов дубля за всю историю Мундиаля.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Франция - Аргентина Франция Франция ЧМ 2018 Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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