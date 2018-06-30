Мбаппе стал одним из самых молодых авторов дубля за всю историю Мундиаля

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попал в историю чемпионатов мира.

Молодой француз стал одним из самых молодых авторов дублю на чемпионатах мира.

Мбаппе отметился дублем в ворота сборной Аргентины в 1/8 финала Мундиаля в возрасте 19 лет и 6 месяцев.

Франция – Аргентина – 4:3 – видео голов и обзор матча

По этому показателю он уступил только Майклу Оуэну, который оформлял аналогичное достижение в возрасте 18 лет и 6 месяцев при Мундиаля 1998 года и Пеле, который оформил дубль в ворат сборной Швеции возрасте 17 лет и 8 месяцев на ЧМ 1958 года.

Напомним, в эти минуты подопечные Дидье Дешама в сумасшедшом матче борются со сборной Аргентины за выход в 1/4 финала чемпионата мира.