Франція – Аргентина: Кіліан Мбаппе – найкращий гравець матчу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти команди Аргентини.

Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Франція – Аргентина, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

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Мбаппе заробив пенальті, який реалізував Антуан Грізманн, та двічі самостійно відзначився у воротах аргентинців.

Нагадаємо, що Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю.