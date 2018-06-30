toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Франція – Аргентина: Кіліан Мбаппе – найкращий гравець матчу

19:22 152 Читать на русском
Франція – Аргентина: Кіліан Мбаппе – найкращий гравець матчу
Кіліан Мбаппе / фото: ФІФА

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти команди Аргентини.

Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Франція – Аргентина, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

ЧС-2018: Франція перестріляла Аргентину і вийшла у чвертьфінал, Мессі прощається з мрією

Мбаппе заробив пенальті, який реалізував Антуан Грізманн, та двічі самостійно відзначився у воротах аргентинців.

Нагадаємо, що Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Франція - Аргентина Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo
    ЧС 2018 — 14:381449 ЧС-2018: топ-10 гравців групового етапу – версія FourFourTwo
19
год
:
47
хв
Іспанія
17:00
Росія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук