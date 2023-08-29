"Я должен был выиграть "Золотой мяч" в 1986 году. Если я о чем-то и жалею, то именно об этом.

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Тогда "Золотой мяч" был зарезервирован для европейских игроков, поэтому Диего Марадона не мог его выиграть – как он, несомненно, сделал бы, если бы неевропейцы могли претендовать на него. Был Диего, а затем – остальной мир. Он принадлежал к другому измерению. Но в том году после Марадоны "Золотой мяч" заслужил я.

Игорь Беланов провел очень-очень хороший матч на чемпионате мира против Бельгии (в 1/8 финала украинец оформил хет-трик, – прим.), и все репортеры из Восточной Европы были едины и проголосовали за него. Я не хочу на этом останавливаться, но я должен был стать обладателем "Золотого мяча" в 1986 году. Тем не менее теперь я знаю, что он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их. Мне больше нечего сказать, он это заслужил, молодец!" – цитирует Линекера L'Еquipe.

Напомним, в списке претендентов на "Золотой мяч" Гари занял вторую строчку с 62-мя голосами, отстав от Беланова на 22 пункта.

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