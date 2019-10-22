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France Football назвал 10 номинантов на звание лучшего голкипера-2019

00:21 28 Читати українською
France Football назвал 10 номинантов на звание лучшего голкипера-2019
Эдерсон и Алиссон/ Фото Football365

Определились претенденты на награду лучшему голкиперу имени Льва Яшина.

Редакция France Football объявила претендентов на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина.

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Среди кандидатов: Алиссон (Ливерпуль), Мануэль Нойер (Бавария), Эдерсон (Манчестер Сити), Андре Онана (Аякс), Войцех Щенсны (Ювентус), Ян Облак (Атлетико), Кэпа Аррисабалага (Челси), Самир Ханданович (Интер), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Напомним, церемония награждения победителя состоится 2 декабря.

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