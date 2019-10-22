France Football назвал 10 номинантов на звание лучшего голкипера-2019

Определились претенденты на награду лучшему голкиперу имени Льва Яшина.
Редакция France Football объявила претендентов на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина.
"Золотой мяч-2019": стали известны 30 номинантов, которые будут бороться за награду
Среди кандидатов: Алиссон (Ливерпуль), Мануэль Нойер (Бавария), Эдерсон (Манчестер Сити), Андре Онана (Аякс), Войцех Щенсны (Ювентус), Ян Облак (Атлетико), Кэпа Аррисабалага (Челси), Самир Ханданович (Интер), Уго Льорис (Тоттенхэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
Напомним, церемония награждения победителя состоится 2 декабря.
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