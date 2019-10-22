France Football назвав 10 номінантів на звання найкращого голкіпера-2019

Визначились претенденти на нагороду найкращому голкіперу імені Льва Яшина.
Редакція France Football оголосила претендентів на нагороду найкращому воротареві імені Льва Яшина.
"Золотий м'яч-2019": стали відомі 30 номінантів, які боротимуться за нагороду
Серед кандидатів: Аліссон (Ліверпуль), Мануель Нойєр (Баварія), Едерсон (Манчестер Сіті), Андре Онана (Аякс), Войцех Щенсни (Ювентус), Ян Облак (Атлетіко), Кепа Аррісабалага (Челсі), Самір Хандановіч (Інтер), Уго Льоріс (Тоттенхем), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
Нагадаємо, церемонія нагородження переможця відбудеться 2 грудня.
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