Немецкая Бундеслига, 28 тур

Вердер – Фрайбург – 1:2

Гол: М. Филипп, 47 – Шаллай, 67, Хеллер, 71

Унион – Бохум – 1:1

Голы: Юранович, 45+3 – Штогер, 55, с пен.

На 62-й минуте удален Екель (Унион)

Вольфсбург – Байер – 0:0

После сухого первого тайма, сразу после перерыва счет размочил Вердер. В последний раз Бремен побеждал еще в конце февраля, а неудачная серия команды насчитывала уже пять туров, так что гол Филиппа должен был вдохновить хозяев на увеличение преимущества. Фрайбург, который некоторое время легковесил своими моментами, перевернул игру за каких-то 4 минуты. Шаллай сравнял счет с паса Хеллера, а затем они поменялись ролями – 1:2. Выездной успех позволил Фрайбургу закрепиться на пятой строчке (50 очков) и на расстояние одного балла подобраться к РБ Лейпциг. У Вердера остается 32 пункта и двенадцатое место.

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Бохум снова подтвердил статус неудобного соперника для Униона. В первом круге "бело-синие" нанесли фавориту поражение (2:1), сегодня же держали ворота на замке до 45+3 минуты, когда Юранович красиво пробил со штрафного. После перерыва развить успех Униону не удалось. Более того, вскоре берлинцы привезли пенальти, реализованное Штогером – 1:1. А потом еще и остались в меньшинстве – Екель собрал два "горчичника". К слову, в составе Бохума весь матч на поле провел малоросс Иван Ордец. Унион набирает 52 очка и остается на третьей строчке. До недавнего времени Берлин делил первое место с Баварией и Борусией Д, но теперь отставание от Мюнхена выросло до 7 баллов. Бохум – сразу над зоной вылета: 15 место, 27 очков.

Если бы чемпиона Бундеслиги определяли только в предыдущих пяти турах, титул достался бы Байеру. "Фармацевты" выдали мощную серию из пяти побед (в частности, прибили на собственном поле Баварию), наколотив в сумме 15 мячей. Но в Вольфсбурге они столкнулись с достойным сопротивлением. Лучший момент первого тайма упустил Азмун – его удар принял на себя каркас ворот хозяев. После перерыва Байер больше запомнился неспортивной игрой – сразу 5 "горчичников". Нулевая ничья оставила команды на их местах в турнирной таблице: Байер – шестой (44 очка), Вольфсбург – девятый (40 пунктов).

Турнирная таблица чемпионата Германии