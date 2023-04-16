Німецька Бундесліга, 28 тур

Вердер – Фрайбург – 1:2

Гол: М. Філіпп, 47 – Шаллай, 67, Хьолер, 71

Уніон – Бохум – 1:1

Голи: Юрановіч, 45+3 – Штогер, 55, з пен.

На 62-ій хвилині вилучений Єкель (Уніон)

Вольфсбург – Байєр – 0:0

Після сухого першого тайму, одразу після перерви рахунок розмочив Вердер. Востаннє Бремен перемагав ще наприкінці лютого, а невдала серія команди налічувала вже п'ять турів, тож гол Філіппа мав надихнути господарів на збільшення переваги. Натомість Фрайбург, який певний час легковажив своїми моментами, перевернув гру за якихось 4 хвилини. Шаллай зрівняв рахунок з пасу Хьолера, а потім вони помінялися ролями – 1:2. Виїзний успіх дозволив Фрайбургу закріпитися на п'ятій сходинці (50 очок) і на відстань одного балу підібратися до РБ Лейпциг. У Вердера залишається 32 пункти і дванадцяте місце.

Баварія сенсаційно спіткнулася з аутсайдером, Штутгарт у меншості врятував нічию з Борусією Д, РБ Лейпциг дотис Аугсбург

Бохум знову підтвердив статус незручного суперника для Уніона. У першому колі "біло-сині" завдали фавориту поразки (2:1), сьогодні ж тримали ворота на замку аж до 45+3 хвилини, коли Юрановіч красиво пробив зі штрафного. Після перерви розвинути успіх Уніону не вдалося. Більше того, невдовзі берлінці привезли собі пенальті, реалізований Штогером – 1:1. А потім ще й залишилися у меншості – Єкель зібрав два "гірчичники". До слова, у складі Бохума весь матч на полі провів малорос Іван Ордець. Уніон набирає 52 очки і наразі залишається на третій сходинці. Донедавна Берлін ділив першу сходинку з Баварією та Борусією Д, але тепер відставання від Мюнхена зросло до 7 балів. Бохум – одразу над зоною вильоту: 15 місце, 27 очок.

Якби чемпіона Бундесліги визначали лише у попередніх п'яти турах, титул би дістався Байєру. "Фармацевти" видали потужну серію з п'яти перемог (зокрема, прибили на власному полі Баварію), наколотивши в сумі 15 м'ячів. Але у Вольфсбургу вони зіткнулися з гідним опором. Найкращий момент першого тайму змарнував Азмун – його удар прийняв на себе каркас воріт господарів. Натомість після перерви Байєр більше запам'ятався неспортивною грою – одразу 5 "гірчичників". Нульова нічия залишила команди на їхніх місцях у турнірній таблиці: Байєр – шостий (44 очки), Вольфсбург – дев'ятий (40 пунктів).

Турнірна таблиця чемпіонату Німеччини