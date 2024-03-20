На днях Штрайх официально объявил о том, что покинет должность главного тренера Фрайбурга по окончании сезона. Это стало шоком для клубного руководства, ведь Кристиан работает наставником первой команды уже целых 12 лет.

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Тем не менее, боссы Фрайбурга быстро нашли замену 58-летнему специалисту. Как информирует Kicker, с начала нового сезона команду возглавит Юлиан Шустер, который сейчас занимает в клубе должность координатора по развитию талантов. 38-летний Шустер прежде никогда не работал главным тренером.

После 26 туров Фрайбург занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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