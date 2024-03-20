Днями Штрайх офіційно оголосив про те, що покине посаду головного тренера Фрайбурга після закінчення сезону. Це стало шоком для клубного керівництва, адже Крістіан працює наставником першої команди вже цілих 12 років.

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Проте, боси Фрайбурга швидко знайшли заміну 58-річному фахівцеві. Як інформує Kicker, з початку нового сезону команду очолить Юліан Шустер, який зараз обіймає в клубі посаду координатора з розвитку талантів. 38-річний Шустер раніше ніколи не працював головним тренером.

Після 26 турів Фрайбург посідає 9-те місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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