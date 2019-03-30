Фрайбург – Баварія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія в матчі 27 туру Бундесліги на виїзді зіграла внічию з Фрайбургом і втратила 1 сходинку в таблиці. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Німеччина. Бундесліга, 27 тур

Фрайбург – Баварія – 1:1

Голи: Хьолер, 3 – Лєвандовскі, 22

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Фрайбург у рамках 27 туру Бундесліги вдома приймав Баварію. Мюнхенцям необхідно було перемагати для збереження двовладдя в турнірній таблиці, але вже на 3-й хвилині Хльолер відкрив рахунок у зустрічі. Ще в першому таймі "червоні" відігрались зусиллями Роберта Лєвандовскі, але на більше підопічних Ніко Ковача не вистачило.

Баварія з 61-м очком відстала від Борусії Д перед очною зустріччю в Мюнхені, Фрайбург на 12 позиції, набравши 32 пункти.