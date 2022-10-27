Журнал FourFourTwo не включил вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика в рейтинг топ-10 лучших молодых игроков мира (до 21 года).

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Лучшим молодым игроком в возрасте до 21 года был признан полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем.

"Умный не по годам игрок, Беллингем играет с врожденным интеллектом, который позволяет ему своевременно отдавать передачи, переигрывать соперников с помощью физических данных и контролировать каждую травинку на поле. Он похож на полузащитника старой школы, который одинаково комфортно чувствует себя как в атаке, так и в защите, что подчеркивает, почему он сейчас является одним из самых расхваливаемых игроков в мире", – отмечает издание.

Также в рейтинге FourFourTwo оказались Педри и Гави (оба – Барселона), Джамал Мусиала (Бавария), Хвича Кварацхелия (Наполи), Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Уильям Салиба (все – Арсенал), Эдуардо Камавинга (Реал) и Карим Адейеми (Боруссия Д).

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