Журнал FourFourTwo не включив вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика до рейтингу топ-10 найкращих молодих гравців світу (до 21 року).

FourFourTwo включив двох колишніх наставників Шахтаря до рейтингу топ-50 найкращих чинних тренерів світу

Найкращим молодим гравцем до 21 року був визнаний півзахисник дортмундської Борусії Джуд Беллінгем.

"Розумний не за роками гравець Беллінгем грає з вродженим інтелектом, який дозволяє йому своєчасно віддавати передачі, перегравати суперників за допомогою фізичних даних та контролювати кожну травинку на полі. Він схожий на півзахисника старої школи, який однаково комфортно почувається як в атаці, так і і у захисті, що наголошує, чому він зараз є одним із найсильніших гравців у світі", – зазначає видання.

Також у рейтингу FourFourTwo опинилися Педрі та Гаві (обидва – Барселона), Джамал Мусіала (Баварія), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Букайо Сака, Габріел Мартінеллі та Вілліам Саліба (всі – Арсенал), Едуардо Камавінга (Реал) та Карім Адейємі (Борусія Д).

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