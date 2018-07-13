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Фото Роналду убрали из раздевалки Сантьяго Бернабеу

12:01 63 Читати українською
Фото Роналду убрали из раздевалки Сантьяго Бернабеу
Раздевалка Сантьяго Бернабеу без фотографии Роналду / AS

В раздевалке на Сантьяго Бернабеу больше не висит фотография и имя Криштиану Роналду, перешедшего в Ювентус.

После трансфера Криштиану Роналду в Ювентус в раздевалке на домашней арене мадридского Реала Сантьяго Бернабеу убрали фото и табличку с именем португальца.

Экс-лидер "сливочных" будет зарабатывать в Турине 30 миллионов евро в год. В Реале он провел 9 лет, выиграв за это время 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ, а также 4 "Золотых мяча".

Реал этим летом возглавил Хулен Лопетеги, также королевский клуб подписал голкипера Андрея Лунина и защитника Альваро Одриосолу.

Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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