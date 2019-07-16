"Forza, Руслан!" – Шаблий прокомментировал долгожданный трансфер Малиновского в Аталанту

Агент хавбека поделился мнением о переходе своего подопечного в итальянский клуб.

"Мы завершили очень сложный и очень важный трансфер. Руслан Малиновский перешел в итальянскую Аталанту. Контракт на пять лет и теперь новая история для Малиновского. Друг, я рад тебя поздравить с этим событием и желаю тебе удачи! Я всегда тебя ставлю в пример молодым игрокам.

Малиновский официально перешел в Аталанту

Вместе мы прошли долгий путь – сначала попробовали свои силы в европейском футболе, после аренды подписали полноценный контракт. Благодаря своей целеустремленности ты стал одним из лучших игроков в бельгийской лиге и теперь будешь играть в одном из сильнейших футбольных чемпионатов Европы. Ты топ! Forza, Руслан!" – написал Шаблий в своем Instagram.

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