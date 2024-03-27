Товарищеский матч

Аргентина – Коста-Рика – 3:1

Голы: Ди Мария, 52, Мак Аллистер, 56, Мартинес, 77 – Угальде, 34

Действующие чемпионы мира в товарищеском матче играли против Коста-Рики. Под конец первого тайма гости вышли вперед благодаря голу Угальде.

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После перерыва равновесие установил Ди Мария, попав в ворота с дальней дистанции. Всего четыре минуты понадобилось Аргентине, чтобы выйти вперед. Точку в матче поставил Мартинес, который отличился за национальную команду впервые за 17 матчей. Прекрасная возможность была записать в свой актив гол у нападающего Фиорентины Нико Госалеса. Игрок сделал все четко, перебросил вратаря и видел, как мяч уже направляется в сетку. Гонсалес даже собирался праздновать гол, но защитник успел спасти свою команду в последний момент.