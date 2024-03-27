Товариський матч

Аргентина – Коста-Рика – 3:1

Голи: Ді Марія, 52, Мак Аллістер, 56, Мартінес, 77 – Угальде, 34

Чинні чемпіони світу у товариському матчі грали проти Коста-Рики. Під кінець першого тайму гості вийшли вперед завдяки голу Угальде.

Вінісіус нахабно штовхнув захисника збірної Іспанії – відео провокативної поведінки зірки Реала

По перерві рівновагу встановив Ді Марія, влучивши у ворота з дальньої дистанції. Лише чотири хвилини знадобилося Аргентині, щоб вийти вперед. Крапку в матчі поставив Мартінес, який відзначився за національну команду вперше за 17 матчів. Чудова нагода була записати у свій актив гол у нападника Фіорентини Ніко Госалеса. Гравець зробив все чітко, перекинув воротаря і бачив, як м'яч вже направляється у сітку. Гонсалес навіть збирався святкувати гол, але захисник встиг врятувати свою команду в останню мить.