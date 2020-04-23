Форвард Зари: Мы боролись, получали травмы – почему должны отдать Динамо второе место?

Нападающий Зари Владислав Кабаев считает, что его команда заслужила путевку в Лигу чемпионов 2020/21.

Напомним, на момент остановки УПЛ Заря опережала Динамо благодаря лучшим показателям в личных встречах. Поскольку существует риск, что сезон 2019/20 не будет доигран, то вопрос второго места стал приоритетным, ведь именно эта позиция дает право стартовать в квалификации ЛЧ.

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"Матч за второе место проводить не нужно. Потому что сыграли 23 тура. Ни в коем случае не хочу обидеть Динамо, но прошло 23 тура, у каждого была возможность занять второе место. Мы – на втором, они – на третьем. Почему мы должны играть этот матч?

Понятно, что я не принимаю решения, но считаю так. Я согласен, надо, наверное, было играть 22 тура, когда у всех были равные условия. Но извините, у нас был Шахтер, у Динамо была Десна. Мы достигли своего результата.

Знали, что чемпионат может быть прекращен и хотели в Лигу чемпионов. Своей игрой и результатом мы достигли того, чтобы оставаться на этом втором месте. Конечно, я не хочу взять и отдать это второе место Динамо. Я прекрасно понимаю Динамо. Но это мое мнение, думаю, ребята в команде меня тоже поддержат. Мы боролись за это, травмы получали. Почему мы должны отдавать второе место?" – рассказал Кабаев в эфире Instagram Зари.

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