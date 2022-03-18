Нападающий СК Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш будет выступать за Дилу, сообщает официальный сайт грузинского клуба.

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Детали контракта не сообщаются, однако Тransfermarkt указывает, что 25-летний француз перешел в новый клуб в статусе свободного агента, а сделка будет действовать до конца 2022 года.

К слову, Вагнер уже выступал в чемпионате Грузии – в свое время он защищал цвета Динамо Батуми и Сабуртало.

Напомним, Гонсалвеш первую половину сезона провел в аренде в Кривбассе, где в 2 матчах забил 2 гола.

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