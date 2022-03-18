Нидерландский гранд на своем официальном сайте объявил о переходе Валентина Кожокару из СК Днепр-1. Договор рассчитан до конца сезона.

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Основной кипер роттердамцев Джастин Бейлов надолго вылетел из-за тяжелой травмы, поэтому пришлось экстренно искать замену. Недавно речь шла о ветеране Шахтера Андрее Пятове, однако Фейеноорд избрал альтернативный вариант в Украине. Кожокару попытается конкурировать с 32-летним израильтянином Марсиано Офиром, исполнявшим роль дублера Бейлова.

Добавим, что СК Днепр-1 подписал румына только летом прошлого года. Кожокару успел провести за днепрян 14 матчей (7 "сухих") и пропустить 12 мячей.

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