Нападник СК Дніпро-1 Вагнер Гонсалвеш виступатиме за Ділу, повідомляє офіційний сайт грузинського клубу.

Голкіпер СК Дніпро-1 перейшов у Фейєнорд – на місце претендував Пятов

Деталі контракту не повідомляються, однак Тransfermarkt вказує, що 25-річний француз перейшов у новий клуб у статусі вільного агента, а угода буде чинна до кінця 2022 року.

До слова, Вагнер уже виступав у чемпіонаті Грузії – свого часу він захищав кольори Динамо Батумі та Сабуртало.

Нагадаємо, Гонсалвеш першу половину сезону провів в оренді в Кривбасі, де у 2 матчах забив 2 голи.

"Розірвав усі стосунки з росіянами, там нічого не допоможе": Худоб’як – про підтримку України на Кіпрі і особливий гол