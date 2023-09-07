Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в составе Генчлербирлиги, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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30-летний нигериец присоединился к представителю второго дивизиона в статусе свободного агента и подписал контракт на два сезона.

Напомним, Кайоде перешел в Шахтер из Манчестер Сити в 2018 году за 3 млн евро. За главную команду "горняков" провел всего 22 матча, в которых забил 5 голов. С 2019-го слонялся по арендам в Турции – Газиантеп, Сиваспор, Умраниеспор. Летом его сотрудничество с дончанами подошло к концу и стороны решили его не продлевать. Transfermarkt оценивает Кайоде в 1,3 млн евро.

К слову, Генчлербирлиги после 4-х туров идет в турнирной таблице Первой лиги Турции на третьей строчке, набрав 10 очков.

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