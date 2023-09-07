Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде продовжить кар'єру у складі Генчлербірлігі, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

"Коноплянка збирався у Спартак": екс-зірка збірної України міг опинитися в Динамо – завадили махінації з віком

30-річний нігерієць приєднався до представника другого дивізіону у статусі вільного агента і підписав контракт на два сезони.

Нагадаємо, Кайоде перейшов у Шахтар з Манчестер Сіті у 2018 році за 3 млн євро. За головну команду "гірників" провів загалом 22 матчі, в яких забив 5 голів. З 2019-го тинявся по орендах у Туреччині – Газіантеп, Сіваспор, Умранієспор. Влітку його співпраця з донеччанами добігла кінця і сторони вирішили її не продовжувати. Transfermarkt оцінює Кайоде в 1,3 млн євро.

До слова, Генчлербірлігі після 4-х турів йде у турнірній таблиці Першої ліги Туреччини на третій сходинці, набравши 10 очок.

"На обличчі Девіча була б кров": починав у Динамо 90-х, береже реліквію Белькевича, викриває перевертня з Криму