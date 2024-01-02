Форвард Оболони Игорь Краснопир попал в список интересов неназванного клуба из Португалии, сообщает Sportarena.

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По информации источника, скауты наблюдали за игрой украинца в матчах за молодежную сборную Украины (в его активе – два гола в семи матчах). Интересно, что оба мяча нападающий забил в ворота Люксембурга в отборе к молодежному Евро.

Напомним, к лагерю "пивоваров" Краснопир присоединился летом 2022 года – Оболонь стала для него первым профессиональным клубом. В текущем сезоне он застолбил за собой место в основе киевской команды, отыграв в 17 матчах во всех турнирах (3 гола и 1 ассист).

Его контракт с Оболонью действует до 30 июня 2025 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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