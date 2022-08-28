США, Лига 1

Шарлотт Индепенденс – Чаттануга Ред Вулвз – 2:2

Голы: Ибарра, 39, Мбую, 90 – Теера, 2, Эспиноза, 61

Нереализованный пенальти: Каррера, 64 (ЧРВ)

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Экс-форвард Десны Илья Швецов, ныне защищающий цвета клуба третьей американской лиги Шарлотт Индепенденс, отметился результативной передачей в матче против Чаттануга Ред Вулвз. Наш соотечественник появился на поле на 80-й минуте, когда его команда уступала 1:2.

На последней минуте основного времени Илья поборолся в центре поля с двумя соперниками и уже в падении сумел протолкнуть мяч за спины защитников на Трезора Мбую, выведя последнего один на один с вратарем. Американец обыграл голкипера и закатил в пустые ворота – защитники Вулвз в падении пытались выбить сферу, но было уже поздно. Как следствие, украинец помог спасти ничью и завоевать важное очко.

Напомним, 22-летний Шевцов выступает в США с июня 2022 года. На счету украинца 12 матчей, один гол и один ассист. Раньше форвард играл за Десну, Ингулец и херсонский Кристалл.

Шарлотт Индепенденс занимает в чемпионате шестую строчку и имеет игру в запасе – от лидера команду отделяет 8 пунктов.

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