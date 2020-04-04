Форвард сборной Сербии Прийович арестован за нарушение карантина

Форвард Аль-Иттихад и сборной Сербии Александар Прийович решил повторить поступок Луки Йовича и нарушил режим самоизоляции.

Прийович был арестован вместе с компанией из 4 человек за нарушение комендантского часа, информирует Reuters.

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Сообщается, что сербский форвард выпивал в ресторане после 17 часов. Все нарушители были задержаны и вызваны в прокуратуру. Заметим, что правительство Сербии ввел комендантский час с 17 до 5 в будние дни, и с 13 дня субботы до 5 утра понедельника, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что в Сербии зафиксировано 1476 случаев заражения опасной болезни и 39 летальных случаев.

Отметим, что Прийович участвовал в историческом фиаско сборной Сербии в поединке с Украиной – подопечные Шевченко отправили в ворота соперника аж 5 голов, что является самым большим поражением сербов в истории.

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