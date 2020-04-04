toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Форвард сборной Сербии Прийович арестован за нарушение карантина

18:16 52 Читати українською
Форвард сборной Сербии Прийович арестован за нарушение карантина
Александар Прийович / Getty images

Форвард Аль-Иттихад и сборной Сербии Александар Прийович решил повторить поступок Луки Йовича и нарушил режим самоизоляции.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Прийович был арестован вместе с компанией из 4 человек за нарушение комендантского часа, информирует Reuters.

"Если Лука виноват, то пусть его арестовывают", – отец Йовича отреагировал на нарушение сыном карантина

Сообщается, что сербский форвард выпивал в ресторане после 17 часов. Все нарушители были задержаны и вызваны в прокуратуру. Заметим, что правительство Сербии ввел комендантский час с 17 до 5 в будние дни, и с 13 дня субботы до 5 утра понедельника, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что в Сербии зафиксировано 1476 случаев заражения опасной болезни и 39 летальных случаев.

Отметим, что Прийович участвовал в историческом фиаско сборной Сербии в поединке с Украиной – подопечные Шевченко отправили в ворота соперника аж 5 голов, что является самым большим поражением сербов в истории.

"Вы дерьмо и убийцы": Это'О и Дрогба уничтожают врачей из-за тестов вакцины от коронавируса и упоминания проституток

blog_ava
Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер
06:30
593
Теги
коронавирус Сербия Сербия Александар Прийович Александар Прийович Украина - Сербия Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
42
мин
Ворскла
23:55
Карпаты
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук