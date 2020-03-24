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"Если Лука виноват, то пусть его арестовывают", – отец Йовича отреагировал на нарушение сыном карантина

06:00 77 Читати українською
"Если Лука виноват, то пусть его арестовывают", – отец Йовича отреагировал на нарушение сыном карантина
Лука Йович / Фото из открытых источников

Отец форварда Реала Луки Йовича убежден, что его сын не нарушал правил самоизоляции.

"Лука сделал два теста, и они дали отрицательный результат. По этой причине он решил отправиться в Сербию. Теперь его считают преступником.

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Если он будет арестован, то пусть так и будет. Я полностью согласен с президентом Сербии и премьер-министром страны по поводу законов о коронавирусе, но только если Лука виноват.

Я бы поддержал решение об аресте, если бы он сделал что-то не так, но Лука прибыл в Белград и остался дома", – цитирует Милана Йовича Puls Online.

Напомним, Лука вместе с девушкой решил прогуляться родной Сербией, хотя всех игроков Реала заставили придерживаться строгой изоляции из-за распространения коронавируса. В нарушении карантина нападающего обвинило и правительство Сербии.

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