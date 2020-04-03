"Вы дерьмо и убийцы": Это'О и Дрогба уничтожают врачей из-за тестов вакцины от коронавируса и упоминания проституток

Самюэль Это'О жестко прокомментировал высказывания французских врачей по поводу испытания вакцины от коронавируса на территории Африки. Дидье Дрогба, экс-партнер Шевченко по Челси, также вмешался в горячую дискуссию.

В эфире французского канала LCI двое врачей имели неосторожность дискутировать об испытаниях вакцины от COVID-19 на гражданах африканского континента. Их слова вызвали настоящую бурю в соцсетях, к критике этих идей присоединились даже величайшие легенды сборных Камеруна, Кот-д'Ивуара и т.д. – Самюэль Это'О, Дидье Дрогба и другие знаменитые футболисты. Жан-Поль Мира и Камиль Лохт, в частности, предложили использовать оригинальный опыт.

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"Это может быть противоречивым, но не должны ли мы проверить наши экспериментальные лекарства от коронавируса в Африке? Они там не носят масок, нет никаких медикаментов, реанимации... Вроде того, как это уже было сделано в некоторых исследованиях, связанных со СПИДом. Тогда провели тестирование на проститутках, зная, что они в значительной степени подвержены этой болезни и все равно не использовали защиту", – спросил своего коллегу Мира, глава отдела интенсивной терапии больницы в Париже.

"Да, ты прав. Мы размышляем над параллельным исследованием в Африке, которое может помочь. Одним давать БЦЖ, другим – плацебо. Я думаю, что есть запрос на это предложение. Не знаю, тендерный процесс уже состоялся, или еще нет, но серьезно обсудим такую ​​возможность", – сказал Лохт, который работает директором во Французском институте здравоохранения и медицинских исследований.

Многие упускает то, что упомянутый профессор напомнил о существовании аналогичных клинических исследований вакцины на территории Австралии и Европы (Франции, Испании, Нидерландов и Германии). Однако из-за большого скандала, вызванного сравнениями ситуации с эпидемией СПИД и возможной расистской подоплекой, телеканал LCI даже удалил это обсуждение из своих интернет-ресурсов, хотя решил никак не комментировать лавину критики.

"Су**ны дети. Вы не более, чем просто дерьмо. Африка – это не ваш игровая площадка", – написал в Инстаграм легендарный в прошлом форвард Барселоны и Челси Это'О. Камерунец добавил в Твиттере, что такие врачи являются убийцами. "Это абсурд, что мы вообще должны это обсуждать. Африка не является лабораторией для тестирования. Я решительно отрицаю эти унизительные, ложные и, прежде всего, глубоко расистские слова. Помогите нам спасти Африку с текущим уровнем COVID-19 и сгладить кривую. Африканские политические лидеры несут ответственность за защиту людей от этих ужасных заговоров", – добавил Дрогба, экс-форвард Челси и многих других клубов.

Своих коллег поддержал сенегалец Демба Ба, у которого тоже немалый опыт выступлений за указанный лондонский и другие клубы АПЛ. "Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают себя настолько выше, что расизм и тупость становятся привычной повседневностью. Время подниматься". Бывший хавбек сборной Франции и миланского Интера Оливье Дакур также возмутился: "Они что, это действительно серьезно сказали?" Марокканский защитник Мехди Бенатия, поигравший за Баварию и Ювентус, присоединился к критике: "Это какой-то позор, я шокирован".

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020 Отметим, что БЦЖ (прививка от туберкулеза) – одна из различных вакцин, которые рассматриваются для потенциального использования против коронавируса. По предположениям американских эпидемиологов, уровень подобной вакцинации может влиять на ход и смертность эпидемии новой крайне опасной недуги, ведь эти данные ощутимо отличаются в разных странах мира.

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