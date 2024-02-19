Калайджич провел всего 10 минут в матче с Фрайбургом и получил травму. Обследование подтвердило худшие прогнозы – разрыв крестообразной и боковой связок правого колена, сообщает официальный сайт Айнтрахта.

Неймар порвал "кресты" и готовится к операции

Ужасные новости усиливаются тем, что австриец только недавно вылечился. Саша летом 2022-го перешел в Вулверхэмптон и сразу получил разрыв крестообразной связки левого колена, пропустив весь сезон.

Калайджич зимой уехал в аренду в Айнтрахт и третий раз за пять лет порвал кресты. Первая такая травма мучила Сашу еще в сезоне-2019/20. После этого он провел лучший год в карьере, забив 17 голов за Штутгарт.