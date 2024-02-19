Калайджіч провів лише 10 хвилин у матчі з Фрайбургом і отримав травму. Обстеження підтвердило найгірші прогнози – розрив хрестоподібної та бокової зв'язок правого коліна, повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

Неймар порвав "хрести" та готується до операції

Жахливі новини підсилюються тим, що австрієць тільки нещодавно вилікувався. Саша влітку 2022-го перейшов у Вулверхемптон і відразу отримав розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна, пропустивши весь сезон.

Калайджіч взимку поїхав у оренду в Айнтрахт і втретє за п'ять років порвав хрести. Перша така травма мучила Сашу ще в сезоні-2019/20. Після того він провів найкращий рік у кар'єрі, забивши 17 голів за Штутгарт.