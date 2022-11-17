Очередная рокировка накануне старта Мундиаля состоялась и в лагере "альбиселесте".

Нападающий итальянской Фиорентины Николас Гонсалес не сможет выступить на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

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24-летний футболист пропустит турнир в Катаре из-за мышечной травмы, полученной на тренировке. Вместо него в заявку сборной Аргентины включен форвард Атлетико Анхель Корреа.

Не сыграет на Мундиале из-за травмы и форвард Интера Хоакин Корреа. Кто его заменит станет известно в ближайшее время.

Напомним, аргентинцы сыграют в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч Месси и Ко проведут во вторник, 22 ноября, против саудитов.

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#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022