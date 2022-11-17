Форвард сборной Аргентины пропустит ЧМ-2022 из-за травмы – его заменит звезда Атлетико
Очередная рокировка накануне старта Мундиаля состоялась и в лагере "альбиселесте".
Нападающий итальянской Фиорентины Николас Гонсалес не сможет выступить на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба сборной Аргентины.
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24-летний футболист пропустит турнир в Катаре из-за мышечной травмы, полученной на тренировке. Вместо него в заявку сборной Аргентины включен форвард Атлетико Анхель Корреа.
Не сыграет на Мундиале из-за травмы и форвард Интера Хоакин Корреа. Кто его заменит станет известно в ближайшее время.
Напомним, аргентинцы сыграют в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первый матч Месси и Ко проведут во вторник, 22 ноября, против саудитов.
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