Чергова рокіровка напередодні старту Мундіалю відбулась і у таборі "альбіселесте".

Нападник італійської Фіорентини Ніколас Гонсалес не зможе виступити на ЧС-2022, повідомляє прес-служба збірної Аргентини.

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24-річний футболіст пропустить турнір у Катарі через м'язову травму, отриману на тренуванні. Замість нього до заявки збірної Аргентини включено форварда Атлетіко Анхеля Корреа.

Не зіграє на Мундіалі через травму і форвард Інтера Хоакін Корреа. Хто його замінить стане відомо найближчим часом.

Нагадаємо, аргентинці зіграють у групі С зі збірними Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч Мессі і Ко проведуть у вівторок, 22 листопада, проти саудитів.

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#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022