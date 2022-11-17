Форвард збірної Аргентини пропустить ЧС-2022 через травму – його замінить зірка Атлетіко
Чергова рокіровка напередодні старту Мундіалю відбулась і у таборі "альбіселесте".
Нападник італійської Фіорентини Ніколас Гонсалес не зможе виступити на ЧС-2022, повідомляє прес-служба збірної Аргентини.
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24-річний футболіст пропустить турнір у Катарі через м'язову травму, отриману на тренуванні. Замість нього до заявки збірної Аргентини включено форварда Атлетіко Анхеля Корреа.
Не зіграє на Мундіалі через травму і форвард Інтера Хоакін Корреа. Хто його замінить стане відомо найближчим часом.
Нагадаємо, аргентинці зіграють у групі С зі збірними Саудівської Аравії, Мексики та Польщі. Перший матч Мессі і Ко проведуть у вівторок, 22 листопада, проти саудитів.
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