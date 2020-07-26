Форвард Риу Аве дерзким голом вывел команду в еврокубки – новый уровень издевательств

Форвард Риу Аве Мехди Тареми поиздевался над защитой соперника и принес победу в матче 34-го тура португальского первенства против Боавишты (2:0).

Тареми стал главным героем матча Боавишта – Риу Аве, записав в свой актив дубль и принеся победу своей команде со счетом 0:2.

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Особенно издевательским вышел второй забитый мяч, когда иранец воспользовался неудачным пасом защитника на голкипера и буквально занес мяч в ворота.

К слову, эта победа позволила Риу Аве финишировать на 5 месте, которое позволяет клубу принять участие в квалификации Лиги Европы. Добавим, что Тареми попал в топ-3 лучших бомбардиров первенства, в его активе 18 голов - столько же отличились Пицци и Винисиус.

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