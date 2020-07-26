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Форвард Ріу Аве зухвалим голом вивів команду в єврокубки – новий рівень знущань

16:24 - Читать на русском
Форвард Ріу Аве зухвалим голом вивів команду в єврокубки – новий рівень знущань
Мехді Таремі / фото з відкритих джерел

Форвард Ріу Аве Мехді Таремі познущався над захистом суперника та приніс перемогу в матчі 34-го туру португальської першості проти Боавішти (2:0).

Таремі став головним героєм матчу Боавішта – Ріу Аве, записавши до свого активу дубль та принісши перемогу своїй команді із рахунком 0:2.

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Особливо знущальним вийшов другий забитий м'яч, коли іранець скористався невдалим пасом захисника на голкіпера і буквально заніс м'яча у ворота.

До слова, ця перемога дозволила Ріу Аве фінішувати на 5 місці, яке дозволяє клубу взяти участь у кваліфікації Ліги Європи. Додамо, що Таремі потрапив до топ-3 найкращих бомбардирів першості, в його активі 18 голів – стільки ж відзначились Піцці та Вінісіус.

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Теги
Ріу Аве Ріу Аве Португалія футбольні курйози Відеоновини Мехді Мехді Таремі
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