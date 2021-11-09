Вингер Милана и сборной Португалии Рафаэль Леау имеет возможность играть рядом с двумя великими.

Молодого форварда спросили, с кем ему больше нравится работать – Ибрагимовичем или Роналду.

Ибрагимович с известным блоггером снял свою версию "Игры в кальмара" – выжил только один

"Я всегда стараюсь учиться у них, они два великих игрока. Мне больше нравится делить поле с CR7, потому что он игрок, которым я очень восхищаюсь", – заявил Леау.

Позже 22-летний форвард вспомнил, что придется вернуться из расположения сборной в Милан, где Ибра мог припомнить сравнение. Инстинкт самосохранения подсказал Леау дописать в Twitter: "С обоими".

"Коли Франсуаза молилася, я вдарив її мотикою": голкіпер, який пережив геноцид – різня в Африці, мільйон жертв