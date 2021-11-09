Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаель Леау має змогу грати поруч з двома великими.

Молодого форварда запитали, з ким йому більше подобається працювати – Ібрагімовічем чи Роналду.

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"Я завжди намагаюся вчитися у них, вони два великі гравці. Мені більше подобається ділити поле з CR7, тому що він гравець, яким я дуже захоплююсь", – заявив Леау.

Згодом 22-річний форвард згадав, що доведеться повернутися з розташування збірної в Мілан, де Ібра міг пригадати порівняння. Інстинкт самозбереження підказав Леау дописати у Twitter: "З обома".

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