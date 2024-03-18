Дарвин Нуньес не сможет сыграть за сборную Уругвая в матчах против Страны Басков и Кот-д'Ивуара.

Центральный нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Незначительное повреждение форвард получил в кубковом матче с Манчестер Юнайтед в Кубке Англии (3:4).

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Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, травма Нуньеса оказалась несерьёзной. На прошлой неделе у уругвайца уже были проблемы со здоровьем – он останется в Ливерпуле и попробует восстанавливаться в течение ближайших десяти дней. Таким образом, Дарвин не сможет помочь своей национальной сборной в контрольных матчах со Страной Басков и Кот-д'Ивуаром.

Ожидается, что Нуньес будет готов сыграть в матче Брайтоном 31-го марта.

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