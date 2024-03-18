Дарвін Нуньєс не зможе зіграти за збірну Уругваю в матчах проти Країни Басків і Кот-д'Івуару.

Центральний нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс відчуває проблеми з підколінним сухожиллям. Незначне пошкодження форвард отримав у кубковому матчі з Манчестер Юнайтед у Кубку Англії (3:4).

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, травма Нуньєса виявилася несерйозною. Минулого тижня в уругвайця вже були проблеми зі здоров'ям – він залишиться в Ліверпулі та спробує відновлюватися протягом найближчих десяти днів. Таким чином, Дарвін не зможе допомогти своїй національній збірній у контрольних матчах із Країною Басків і Кот-д'Івуаром.

Очікується, що Нуньєс буде готовий зіграти в матчі Брайтоном 31-го березня.

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